Gole del Salinello, ferito escursionista caduto da cavallo: soccorso e trasportato in ospedale

TERAMO, 24 aprile – Un escursionista ferito è stato soccorso oggi, poco prima delle 13.30, da una squadra dei vigili del fuoco di Teramo intervenuta presso le Gole del Salinello, all’interno del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il ferito è un uomo di 65 anni, di Sant’Egidio alla Vibrata, che insieme ad un amico stava facendo un’escursione a cavallo. I due escursionisti stavano percorrendo il sentiero che dall’area attrezzata di Ripe di Civitella si addentra nelle Gole del torrente Salinello. Dopo aver attraversato il corso d’acqua, l’uomo è caduto da cavallo ed è rimasto dolorante a terra a causa del trauma subito. Il compagno di escursione ha chiamato il 118 per chiedere aiuto, fornendo le coordinate geografiche utili per individuare la loro posizione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e a un’ambulanza di un’associazione di volontariato, è intervenuta l’eliambulanza del 118 che ha verricellato a terra il medico, ed un aereosoccorritore. I vigili del fuoco, intervenuti con un mezzo operativo e il furgone SAF, con a bordo attrezzature di derivazione Speleo-Alpino-Fluviale, hanno provveduto ad allargare la vegetazione per consentire il recupero dell’infortunato con la barella da verricellare a bordo dell’eliambulanza. L’escursionista infortunato è stato trasportato presso l’ospedale di Teramo per le cure del caso.