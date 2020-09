Gravissimo incidente a Sant’Omero, muore l’ex consigliere regionale M5s Riccardo Mercante

TERAMO, 16 settembre – L’ex consigliere regionale abruzzese Riccardo Mercante (M5s), 50 anni, è morto nel pomeriggio all’ospedale di Teramo per le gravissime lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra un’auto e una moto avvenuto a Sant’Omero.

Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 16.30, Mercante, in sella ad una moto di grossa cilindrata, stava percorrendo la fondovalle Salinello – Sp 8 in direzione monti-mare, quando sarebbe finito contro una Toyota Rav 4 che, dopo aver accostato, si stava reimmettendo in carreggiata. Violentissimo l’impatto, sulla fiancata laterale del suv. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118 e Mercante è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Teramo, dove poi è morto.

Rilievi a cura dei Carabinieri della Stazione di Nereto e della Compagnia di Alba Adriatica, che si stanno occupando degli ulteriori accertamenti.

Consulente finanziario, residente a Giulianova, Mercante era stato consigliere regionale in quota M5s dal 2014 al 2019.