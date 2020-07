Hotel Rigopiano, il 10 luglio niente processo: l’udienza slitta a metà settembre

PESCARA, 6 luglio – Il 10 luglio non si tornerà in aula. Slitta a metà settembre la prossima udienza preliminare sul disastro dell’Hotel Rigopiano di Farindola. Nella tragedia del resort, che il 18 gennaio del 2017 fu travolto da una valanga, persero la vita 29 persone.

L’udienza era già stata rinviata il 27 marzo scorso, nel pieno dell’emergenza Covid e si sarebbe dovuta tenere il 10 luglio. Tuttavia le esigenze organizzative legate alla necessità di garantire sicurezza e distanziamento sociale hanno imposto un ulteriore rinvio.

In seguito ad un briefing che si è tenuto questa mattina tra il presidente del tribunale di Pescara Angelo Bozza e gli esponenti del ministero della Giustizia si è dunque deciso di aggiornare l’udienza alla prossima data utile, individuata intorno alla metà di settembre, senza spostare il procedimento in un palasport – come era stato inizialmente ventilato – ma servendosi contemporaneamente, attraverso collegamenti video, di più aule del tribunale pescarese. In questo modo le oltre 250 persone, tra imputati, legali e parti civili, avranno modo di prendere parte all’udienza in piena sicurezza.