Hotel Rigopiano, udienza rinviata per Covid: si torna in aula il 21 maggio

PESCARA, 5 marzo – È stata rinviata al 21 maggio prossimo, a causa della pandemia, l’udienza preliminare sul disastro dell’Hotel Rigopiano che si sarebbe dovuta tenere questa mattina nel tribunale di Pescara.

La quasi totalità degli avvocati degli imputati ha presentato un’istanza per chiedere il rinvio del processo, alla luce del rischio elevatissimo di contagio che sarebbe stato generato dall’assembramento di persone. D’altronde si tratta di un processo con oltre 250 parti interessate, che si sarebbe dovuto tenere in una città recentemente finita in zona rossa a causa della recente impennata dei contagi. La vicenda giudiziaria conta 30 imputati, tra cui l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, l’ex presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, e il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta