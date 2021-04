I regali perfetti per sorprendere la tua migliore amica

PESCARA, 20 aprile – La propria migliore amica è una delle persone più importante della vita, si tratta di un legame davvero speciale quello che esiste tra amiche e merita sicuramente un regalo sorprendente per la sua festa. Scopriamo allora insieme qui di seguito alcune idee regalo per la nostra compagna di avventure per farle gli auguri nella maniera più speciale.

Andiamo sul sicuro

Chi meglio di te conosce i suoi gusti, i suoi colori preferiti ed i brand che predilige, perciò andare sul sicuro e scegliere un accessorio che le piacerà senza ombra di dubbio potrebbe essere un’ottima soluzione.

Non a caso potresti optare per bellissime borse Armani: piccole o capienti, rigide o morbide, eleganti o più sportive, potrai sicuramente trovarne per ogni gusto! In più hanno uno stile casual e delle linee semplici, tutte le donne amano le borse e averne una di ogni modello è il sogno di tutte.

Anche un gioiello è sempre un’ottima idea regalo, farle trovare il suo preferito che avete visto molte volte nella vetrina della vostra gioielleria del cuore la farà meravigliare.

Se la migliore amica è una sportiva e una persona attenta all’ambiente, il regalo perfetto lo conoscete già: una borraccia termica da portare con sé durante le vostre lunghe camminate per mantenervi in forma. Con questa borraccia il liquido all’interno rimane sia molto caldo che freddo, così da essere adatta per ogni stagione.

Esperienze da vivere in due

Ci sono delle favolose esperienze da vivere insieme, un bellissimo regalo per provare qualche nuova avventura solo voi due.

Un’esperienza divertente è sicuramente il parco avventura, con percorsi acrobatici da superare, come ponti tibetani, pareti da scalare o tunnel da superare.

Per le più romantiche un volo sulla mongolfiera è un sogno che può diventare realtà, ma anche solamente un weekend benessere per rilassarsi insieme.

Per le più trasgressive non sarebbe male regalare un giro in Ferrari, pilotare un idrovolante o un piccolo aeroplano, oppure un giro alla guida di uno squad su strade sterrate in montagna.

Due belle esperienze da fare in due senza muoversi molto sono la cena su un tram storico, o meglio ancora la cena al buio, una vera esperienza unica, dove mangerete a luci spente dei menù a sorpresa e verranno stimolati tutti gli altri sensi: udito, tatto, gusto e olfatto.

Fare felice la migliore amica con un regalo che la renda felice sarà una grande soddisfazione anche per voi stessi. Il consiglio essenziale è di non dimenticare qualcosa di personalizzato da abbinare, come il biglietto d’auguri fatto a mano ricordando con le parole scritte, il vostro legame e l’affetto che vi lega. Questo le farà ricordare ancora di più il suo giorno speciale e la forza della vostra amicizia.