Il parroco fa scoprire la truffa dei medicinali, farmacista denunciato dai Nas nel Chietino

PESCARA, 20 aprile – Il parroco e il sindaco, insospettiti dalla notevole quantità di medicinali presenti nel contenitore della raccolta dei farmaci scaduti, segnalano l’accaduto ai Nas, i quali, dopo gli accertamenti, denunciano il farmacista per il reato di truffa in danno del Servizio Sanitario Nazionale. E’ quanto accaduto in un paese della provincia di Chieti. I militari del Nas di Pescara hanno proceduto al sequestro probatorio di oltre 550 confezioni di medicinali, tutte in corso di validità e prive del bollino farmaceutico.

Dopo la segnalazione di parroco e sindaco, i Carabinieri hanno appurato che 350 confezioni di farmaci trovate nel contenitore della raccolta degli scaduti erano in realtà in corso di validità. Sono quindi scattati gli accertamenti.

Nell’attività i militari hanno trovato altre 200 confezioni di medicinali “defustellati”, ossia privi del bollino farmaceutico, utile, tra le altre cose, a ottenere il rimborso del farmaco dal Servizio Sanitario. Il farmacista è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vasto.