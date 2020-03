Incendio a Tollo, le fiamme distruggono il ristorante Tony e Lucia

TOLLO, 10 MAR – Un incendio sviluppatosi intorno alle 8.30 del mattino ha quasi completamente distrutto il ristorante ‘Tony e Lucia’ di Tollo. Una struttura di grandi dimensioni, con locali che possono arrivare ad ospitare fino a 300 persone.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Le fiamme si sarebbero sviluppate in una sala attigua al ristorante, realizzata in legno lamellare, e si sono propagate a una parte della cucina e del locale. Al momento non è possibile fare ipotesi sulle cause. Il rogo ha prodotto una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanze ragguardevoli.

Sul posto si è recato anche il sindaco di Tollo, Angelo Radica. “Visto che è il quarto incendio in meno di un mese nell’area di Tollo – ha detto il primo cittadino – non escludo che possa avere carattere doloso”. Il ristorante, nato circa trent’anni fa, è a conduzione familiare, dà lavoro ad altre quattro persone e il Comune vi organizza un tradizionale pranzo per gli anziani del paese.