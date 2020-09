Incendio montagna Bussi-Collepietro, le fiamme devastano 200 ettari di bosco: chiusa la Ss17 /FOTO

BUSSI SUL TIRINO, 18 settembre – Ha superato i duecento ettari di estensione l’incendio che, da un giorno e mezzo, sta devastando il monte Cornacchia, tra Bussi sul Tirino e Collepietro, al confine tra le province di Pescara e L’Aquila. A causa del fumo è stato chiuso al traffico un tratto della strada statale 17, quello cosiddetto delle “svolte di Popoli”. In azione per tutto il giorno tre canadair e due elicotteri, che al tramonto hanno interrotto le operazioni. Nelle ore notturne, come avvenuto ieri, l’incendio verrà presidiato e monitorato. Le operazioni di spegnimento riprenderanno domani.

“Tutta la cresta del monte Cornacchia è invasa dalle fiamme – afferma il vicesindaco di Bussi, Paolo Salvatore, vigile del fuoco che sta partecipando alle attività – Il forte vento non fa che alimentare il rogo e complicare le operazioni”.