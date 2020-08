Incendio tra Vasto e Montenero: pesanti disagi per la circolazione ferroviaria e autostradale

VASTO, 4 agosto – Un incendio è divampato nella notte, nei pressi dal tracciato ferroviario e dell’arteria autostradale, tra Vasto Sud e Montenero.

Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno operato per diverse ore al fine di domare le fiamme. Nelle prime ore del mattino, tuttavia, sono andati in tilt sia il traffico ferroviario che quello autostradale.

Complessivamente sono stati cancellati 7 treni, 5 regionali e 2 intercity, ma contestualmente sono stati attivati 4 autobus sostitutivi. Intorno alle 7.40, pur con alcuni ritardi, la circolazione dei treni è ripresa regolarmente.

Lunghe code, invece, in autostrada ed anche lungo le arterie della viabilità alternativa. E’ stato infatti chiuso, nella notte, il tratto autostradale tra Termoli e Vasto Sud. Nelle ultime ore è stata riaperta la corsia per la circolazione in direzione Sud, mentre è ancora chiusa quella verso Nord.