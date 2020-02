Incidente a Montesilvano, scooter investe mamma e figlio sulla Vestina: il bimbo è grave

MONTESILVANO, 11 febbraio – Grave incidente stradale nel pomeriggio a Montesilvano, in via Vestina: mamma e figlio – lei 31 anni, lui 6 – sono stati investiti da uno scooter mentre attraversavano la strada. Sono finiti entrambi in ospedale in condizioni critiche.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Sciesa. La moto, guidata da un minorenne di Francavilla al Mare, procedeva in direzione monti-mare quando, forse in fase di sorpasso, ha travolto mamma e figlio.

Sul posto è intervenuto il 118, con elicottero e due ambulanze. L’equipaggio del mezzo aereo si è calato in strada con il verricello. Ferito anche il conducente dello scooter, che è stato portato in ospedale.

Dei rilievi si sta occupando la Polizia municipale. La strada è chiusa.

AGGIORNAMENTO 19.30 – La donna, originaria del Kosovo, e suo figlio sono residenti a Loreto Aprutino. Il ragazzo alla guida dello scooter, 17 anni, è di Francavilla al Mare. L’incidente è avvenuto alle 17.25. In quel momento le auto erano incolonnate e un veicolo si era fermato per far attraversare i due pedoni.

AGGIORNAMENTO 19.55 – Il bimbo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. La donna avrebbe riportato fratture agli arti inferiori. Sotto shock, è finito in ospedale anche il 17enne. Via Vestina è stata riaperta.