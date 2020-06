Incidente agricolo a Catignano, si ribalta trattore: morto anziano

CATIGNANO, 26 giugno – Incidente agricolo nel Pescarese. Un pensionato di 78 anni ha perso la vita mentre era alla guida di un trattore. È accaduto in serata in Contrada Sterpara, a Catignano. Stando alle prime informazioni, il mezzo si sarebbe ribaltato e avrebbe travolto l’anziano.

Sul posto è intervenuto il 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Non è ancora chiaro se all’origine dell’incidente possa esserci stato un malore.

A lanciare l’allarme, è stato il figlio del 78enne. Intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco, che, considerata la zona impervia, sono arrivati anche con l’elicottero equipaggiato di particolari attrezzature per liberare la vittima dalle lamiere.