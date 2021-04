Incidente agricolo a Città Sant’Angelo, finisce con la gamba nella motozappa: ferito anziano

CITTA’ SANT’ANGELO, 17 aprile – Un 82enne di Città Sant’Angelo è finito in ospedale per le lesioni riportate in un incidente agricolo avvenuto nel pomeriggio nel comune del Pescarese, in località Strada San Lorenzo. Mentre l’anziano stava arando un terreno con una motozappa, la gamba gli è accidentalmente finita tra le lame del macchinario.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Pescara con l’eliambulanza. Ha riportato la semiamputazione della gamba sinistra ed è ora ricoverato. Accertamenti a cura dei Carabinieri della Compagnia di Montesilvano