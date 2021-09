Incidente all’alba sulla A14 tra Giulianova e Roseto: muore una donna

TERAMO, 22 settembre – Incidente mortale, questa mattina alle, 2 sulla A14 al chilometro 337, all’altezza della galleria San Marco in direzione sud tra Giulianova e Roseto.

Per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia stradale due auto si sarebbero scontrate in un frontale in corrispondenza di una deviazione di carreggiata.

Nell’impatto ha perso la vita una donna di 85 anni, L.P. , mentre altre due persone sono rimaste lievemente ferite. Sul posto insieme alla polizia stradale sono intervenuti vigili del fuoco e 118.