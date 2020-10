Incidente di caccia a Montebello di Bertona, passante ferito da una fucilata

MONTEBELLO DI BERTONA, 24 ottobre – Incidente di caccia nelle campagne di Montebello di Bertona: un 71enne del posto, di passaggio in un’area in cui si stava svolgendo una battuta di caccia al cinghiale, è stato raggiunto da un colpo di fucile ed è finito in ospedale.

L’episodio è avvenuto in contrada Mirabello. Un 78enne, anche lui del posto, con regolare licenza di porto di fucile, ha sparato con un semiautomatico colpendo erroneamente, da una distanza di 200-250 metri, il 71enne che stava andando a far visita a casa di un amico.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il 118 di Pescara, con l’ambulanza medicalizzata e l’elisoccorso. Il ferito è stato trasportato con il mezzo aereo all’ospedale di Chieti. Ha riportato una frattura scomposta di tibia e perone oltre a lesioni vascolari.

Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Penne.