Incidente in moto ad Alba Adriatica: muore 32enne

ALBA ADRIATICA, 8 luglio – Tragico incidente, in tarda mattinata, ad Alba Adriatica, dove A.C., 32 anni, ha perso la vita schiantandosi con la sua moto contro un muro in via Ascolana.

La tragedia si è consumata in pochi istanti intorno alle 13.30 quando il giovane, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale della polizia stradale e del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.