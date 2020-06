Incidente mortale ad Onna: chiusa la statale 17

L’AQUILA, 22 giugno – Incidente mortale, questa mattina, all’altezza di Onna, lungo la statale 17, al chilometro 44,750.

Sulle cause dell’incidente sono in corso gli accertamenti di carabinieri e polizia, che hanno anche chiuso al traffico la strada statale e stanno lavorando per ripristinare al più presto la circolazione in condizioni di sicurezza.

Notevoli rallentamenti per il traffico, deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti anche 118, Vigili del fuoco e Anas.