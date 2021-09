Incidente nella notte a Bucchianico: tre giovani morti sul colpo, un quarto in prognosi riservata

BUCCHIANICO, 4 settembre – Tragico incidente stradale, la notte scorsa, lungo la Statale 649 Fondo Valle Alento, nel territorio di Bucchianico: quattro giovani hanno perso la vita ed uno è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Tre delle vittime viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf, guidata da F.M. di 21 anni, lungo la Fondo Valle Alento in direzione Francavilla al Mare–Guardiagrele. La Golf ad un certo punto ha provato ad effettuare il sorpasso di una Fiat Tipo, finendo per scontrarsi frontalmente con una Jeep Renegade che viaggiava in direzione opposta: morti sul colpo il conducente della Golf e gli altri due passeggeri, F.A e M.M.L, entrambi di 23 anni. A bordo dell’altra auto si trovavano invece D.F.D, 37 anni, anche lui deceduto e il conducente della Jeep, I.F. di 30 anni, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Chieti.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la Polizia Stradale di Chieti per i rilievi e i Vigili del Fuoco. Illesi gli occupanti della Fiat Tipo, marginalmente coinvolti nell’incidente.