Incidente Spoltore, il bilancio sale a due morti: non ce l’ha fatta l’ex comandante dei vigili

SPOLTORE, 17 dicembre – E’ morto l’ex comandante della Polizia municipale di Spoltore, Paolo Cecamore, 74 anni, rimasto ferito in modo gravissimo ieri sera in un incidente stradale tra due auto avvenuto a Spoltore, sulla strada provinciale che collega il paese del Pescarese con la frazione di Santa Lucia. Nello scontro sua moglie, Gabriella Scorrano, 73 anni, era morta sul colpo.

La notizia: Spoltore, incidente tra due auto: morta una donna, in fin di vita il marito

Il 74enne è morto nella notte, attorno all’1.40, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, dove era stato ricoverato subito dopo l’incidente. Cecamore era alla guida della sua Fiat Seicento e la moglie era sul sedile lato passeggero. L’auto della coppia si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto con a bordo due ragazzi di Cappelle sul Tavo.

In base ad una prima ricostruzione, la Fiat Punto, all’altezza di una curva, avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro l’auto sulla quale viaggiavano i due coniugi. Le condizioni di Cecamore erano apparse subito disperate. Trasportato all’ospedale di Pescara per le cure del caso, non si è mai ripreso e nella notte è morto.

Dei rilevi si sono occupati i carabinieri e la Polizia locale di Spoltore.