Incidente sul lavoro a Colledara, ferito un 44enne aquilano

COLLEDARA, 18 febbraio – E’ ricoverato in gravi condizioni per un trauma cranico, ma non corre pericolo di vita, l’operaio aquilano di 44 anni che questa mattina è rimasto ferito in un incidente sul lavoro mentre stava scaricando delle lastre metalliche da un camion nel piazzale di un’azienda di carpenteria metallica.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, dipendente di una ditta di trasporti esterna, sarebbe caduto dal camion mentre stava scaricando il materiale sbattendo violentemente la testa. Sul posto oltre al 118 sono arrivati immediatamente anche i carabinieri per i rilievi del caso.