Incidente sul lavoro a Pescara, 2 operai intossicati dal monossido: trasferiti a Fano

PESCARA, 21 gennaio – Due operai intossicati dal monossido di carbonio sprigionato da un macchinario che stavano utilizzando in un locale. E’ quanto accaduto a Pescara, in un cantiere di via Tirino, in tarda mattinata. I due – un 39enne del capoluogo adriatico e un 65enne di Francavilla al Mare – accertata l’intossicazione in Pronto soccorso, sono stati trasferiti al Centro Iperbarico di Fano per essere sottoposti a trattamento. A lanciare l’allarme al 118 è stato un collega. Uno dei due era svenuto, l’altro accusava malessere e cefalea.