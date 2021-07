Incidente sulla statale 16 a Fossacesia, muore 25enne

FOSSACESIA, 4 luglio – Era alla guida della sua moto quando per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Ortona si è scontrato con un’auto perdendo la vita. Vittima del drammatico incidente che si è verificato nella tarda mattinata lungo la statale 16, a Fossacesia, Andrea Costantini, 25 anni, figlio del vicecomandante della polizia municipale di Pescara.

Nell’incidente sono rimaste ferite anche una donna che si trovava sulla moto insieme al 25enne, C.D.R. , di 30 anni, trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Pescara e A.D.P., 47 anni, di Lanciano, che era alla guida dell’auto.