Incidente sulla statale Frentana, muore un 22 di Lanciano

SAN VITO CHIETINO, 12 luglio – Tragico incidente questa notte sulla statale Frentana, nel comune di San Vito Chietino, dove ha perso la vita D. D. E., 22 anni, di Lanciano.

La tragedia si è consumata all’una di notte quando la Fiat Grande Punto del giovane, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrata in un frontale con una Lancia Ypsilon guidata da una donna di 44 anni. Sul posto sono arrivati immediatamente carabinieri e 118 ma per il giovane non c’e’ stato nulla da fare: è morto sul colpo per la gravità delle ferite riportate.

La donna è stata invece trasportata all’ospedale di Chieti, dove i medici le hanno riscontrato un politrauma con una prognosi di 30 giorni.

Il pm di turno ha aperto un fascicolo sull’incidente, disponendo il sequestro dei mezzi e l’autopsia sul corpo del giovane.