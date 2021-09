Incidente tra un’auto e una moto a Sambuceto, muore 51enne

SAN GIOVANNI TEATINO, 2 settembre – Un uomo di 51 anni, L.C., è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Sambuceto, in via Cavour. Secondo le prime informazioni, la moto su cui viaggiava l’uomo, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’automobile. Nonostante i soccorsi, per il 51enne non c’è stato nulla da fare. Rilievi e accertamenti a cura dei Carabinieri.