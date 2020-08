Infortunio sulla Majelletta durante un’escursione, donna soccorsa dall’elicottero del 118

PRETORO, 12 agosto – Intervento dell’elicottero del 118 per recuperare una persona nei pressi del rifugio Pomilio, sulla Majelletta. Si tratta di una 67enne di Fara San Martino che, secondo le prime informazioni, sarebbe caduta durante un’escursione. Ha riportato un trauma cranico non commotivo con corpo estraneo in un occhio. E’ stata trasportata dal mezzo aereo all’ospedale di Chieti.