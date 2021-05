Investimenti: è boom di ricerche online per le piattaforme di trading gratuite

PESCARA, 8 maggio – Da una ricerca realizzata da una società americana sembra che, durante il periodo legato alle restrizioni da Coronavirus, l’interesse degli utenti nei confronti del trading online abbia subito una forte accelerazione. Le ricerche online di parole chiave collegate agli investimenti in rete o alle piattaforme di intermediazione sono raddoppiate, passando da 1,5 milioni a 3,6 milioni durante la primavera 2020. L’attenzione è rimasta alta anche nel 2021 tanto che il trading online è diventato, per migliaia di investitori a livello globale, l’unica forma di investimento.

Le persone sono attratte dalla facilità con la quale si può aprire un account presso uno dei tanti broker riconosciuti e iniziare a giocare in borsa, senza doversi necessariamente recare nella filiale fisica di una banca e fissare un appuntamento con un operatore. Il trading ha rappresentato anche un modo per realizzare un piccolo guadagno extra nei mesi di confinamento, tuttavia non va sottovalutato perché il rischio di perdere i propri soldi è reale.

Per fare trading è necessario aprire un conto presso un broker online e, tra questi, sono diverse le piattaforme di trading online gratuite che offrono un buon livello di affidabilità e consentono ai traders di operare nei mercati finanziari in sicurezza. È molto importante, infatti, scegliere solo operatori ben conosciuti dal mercato, in possesso di regolari licenze e per i quali sia possibile reperire delle buone recensioni da parte di utenti che le hanno già utilizzate.

Come scegliere una piattaforma per fare trading

La scelta della piattaforma per praticare il trading è fondamentale perché essa riveste il delicato compito di collegamento tra l’utente e il mercato. Il trader, infatti, affida i soldi frutto dei suoi guadagni al broker; egli può, tuttavia, decidere di prelevarli in qualsiasi momento. La truffa scatta solitamente in questo momento, quando la piattaforma non ridà indietro il capitale del broker. In questo caso affidarsi solo a operatori noti è il primo elemento in grado di fornire una discreta sicurezza all’investitore.

Oltre alla questione della sicurezza poi, è consigliabile, soprattutto se si è un neofita, verificare che la piattaforma sia intuitiva e di facile utilizzo. Le più famose offrono una vasta gamma di materiali informativi che sono messi a disposizione gratuitamente per gli utenti desiderosi di approfondire le materie finanziarie. Webinar, ebook, tutorial, forum. Sono tutti strumenti utili che possono indirizzare il principiante verso una più ampia comprensione del mercato.

Le piattaforme gratuite per fare trading

Tra le migliori piattaforme gratuite per cominciare a fare trading ci sono eToro, Plus500, IqOption, ForexTB,…Quest’ultimo è ampiamente utilizzato da molti trader (anche principianti) e non presenta costi di commissione fissi. Inoltre, mette a disposizione degli iscritti un corso sul trading esaustivo e approfondito che alla parte teorica ne affianca una pratica. Il broker, infatti, dà la possibilità di usufruire di un conto di prova gratuito da cui poter attingere per esercitarsi nelle operazioni finanziarie.

Un’altra scelta molto amata dagli utenti è eToro, un vero leader nel settore che è diventato famoso per la sua idea di social trading. Con eToro i trader si raccolgono intorno a una community di appassionati e si scambiano consigli e dritte per fare buoni affari. A metà strada tra social network e piattaforma finanziaria, piace molto anche ai meno esperti perché ha un’interfaccia semplice e intuitiva. Con il copy trading poi, qualunque investitore può seguire le mosse dei trader più esperti e mettere in pratica le loro strategie: si tratta di una funzionalità estremamente apprezzata perché consente di apprendere dai migliori e copiarne le mosse praticamente in tempo reale. Anche con eToro non ci sono costi fissi di gestione perché il broker guadagna sullo spread nel momento in cui un utente vende o acquista un titolo.