Investire online: quali strumenti finanziari scegliere

PESCARA, 15 agosto – Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più il trading online, un modo di investire virtualmente attraverso il quale l’utente si appoggia a una società intermediaria, che mette a disposizione una piattaforma on-line per poter negoziare asset finanziari. Per poter iniziare ad operare sui mercati è molto importante studiarne l’andamento ed imparare a conoscere la maggior parte degli strumenti che vengono offerti dai broker digitali.

La scelta del mediatore è fondamentale; a questo proposito, infatti è importante rivolgersi solamente a quelli certificati e regolamentati dalle autorità competenti, in modo da tenere al sicuro i propri capitali. Attraverso il trading online è possibile investire sulla maggior parte dei mercati esistenti come, ad esempio, le criptovalute, il Forex, le azioni e le materie prime. Per poter essere sempre aggiornati in questo settore e capire verso quale broker indirizzarsi è necessario consultare portali specializzati come TradingOnline.io che offre guide ed approfondimenti molto utili.

Quali sono gli strumenti per fare Trading.

Per poter investire al meglio è importante conoscere e saper utilizzare la maggior parte degli strumenti che vengono messi a disposizione dai broker on-line. Essi sono principalmente tecnici, riguardano lo studio, l’analisi e la formazione del trader che deve essere completa e di buona qualità, in modo da sviluppare strategie mirate in base agli asset su cui operare.

Il primo strumento per fare training è un demo Trading account, ossia un conto dove il denaro che viene utilizzato non è reale, ma virtuale. Questa rappresenta una risorsa molto utile, soprattutto per i principianti che hanno bisogno di prendere confidenza con la piattaforma e con le principali operazioni di trading. I soldi che vengono impiegati non sono reali e quindi l’utente può imparare a conoscere i mercati e attuare tutte le strategie senza aver paura di sbagliare e perdere denaro.

La formazione in questo settore è fondamentale perché per trarre profitti è necessario studio e allenamento. Il ramo finanziario è abbastanza complesso e ha bisogno delle giuste competenze tecniche affinché si investa nella giusta maniera. In tal senso i broker propongono un’offerta formativa orientata alla pratica attraverso dei webinar e dei manuali che possono rivelarsi molto utili.

Infine esistono degli strumenti tecnici come gli indicatori di trading che vengono elaborati in base ai movimenti passati dei prezzi su un certo asset per fornire, appunto, una sorta di previsione per il presente. Studiare le oscillazioni dei valori nel tempo può rivelarsi molto importante per capire come muoversi e come investire.

Cosa sono gli strumenti derivati.

Gli strumenti derivati sono un’altra risorsa fondamentale per chi decide di investire in determinati asset come il Forex con gli indici di Borsa, che rappresentano un mercato molto volubile. Si tratta di contratti tra due o più parti il cui costo deriva dalle oscillazioni di prezzo di un sottostante come le valute, le materie prime, gli indici e negli ultimi anni anche le criptovalute. I più popolari sono i cosiddetti contratti per differenza attraverso i quali non si acquista direttamente il titolo, ma si specula sul suo andamento. Infatti attraverso di essi è possibile anche puntare sulla diminuzione del valore di un asset, senza possederlo direttamente.

Un altro strumento derivato è senza dubbio la leva finanziaria, creata per consentire di amplificare i guadagni, pur investendo cifre ridotte. È un moltiplicatore che aumenta la somma utilizzata, incrementando l’impatto dell’investimento. Quando si investe in un prodotto con questa modalità, l’utente versa una parte minima rispetto al valore totale dell’operazione e la parte restante verrà prestata dal broker. In questo caso il profitto o la perdita è basata sull’intera esposizione, pur avendo depositato una cifra molto più bassa.

Il trading on-line rappresenta un’ottima soluzione per investire, ma è una modalità che richiede la conoscenza degli gli strumenti adatti. Per questo la scelta del broker deve essere effettuata con cura, rivolgendosi sempre ad intermediari certificati e regolamentati che sono inoltre responsabili della custodia dei capitali dell’utente.