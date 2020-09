Isola del Gran Sasso, soccorsi 12 escursionisti in difficoltà: uno trasportato in ospedale

ISOLA DEL GRAN SASSO, 26 settembre – Sono in corso le operazioni di recupero di dodici escursionisti nella zona di Piane di Fiume, tra Santa Colomba e Venarossa, nel comune di Isola del Gran Sasso. Sul posto personale dei vigili del fuoco di Teramo in ausilio a tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas), con il supporto di elicotteri dei Vigili del fuoco e del Servizio Sanitario del 118. Un escursionista ha riportato alcuni trami ed è stato trasportato all’ospedale di Teramo con l’eliambulanza del 118. Gli altri escursionisti, che sono in buone condizioni, saranno riportati a valle dagli uomini del soccorso alpino.