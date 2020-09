Ispezione dei Nas nella Marsica, irregolarità nell’azienda vitivinicola

PESCARA, 18 settembre – I Carabinieri del Nas di Pescara hanno ispezionato un esercizio commerciale della Marsica operante nel settore vitivinicolo. Al termine del controllo i militari hanno segnalato alla competente autorità sanitaria e amministrativa l’amministratore unico dell’attività per avere attivato un deposito per alimenti e bevande, peraltro privo dei requisiti igienico-strutturali, senza averne dato preventiva comunicazione e ottenuto la registrazione presso le autorità competenti, e per aver omesso di indicare ai clienti gli ingredienti degli alimenti somministrati e delle correlate sostanze allergiche. Il dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Asl di Avezzano Sulmona L’Aquila, intervenuto sul posto su segnalazione dei Carabinieri, ha disposto la sospensione del deposito di alimenti non idoneo fino all’avvenuta rimozione delle carenze e non conformità riscontrate. Il valore dell’attività inibita ammonta a circa 70.000 euro.