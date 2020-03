Italia delle slot: tutti i dati e i motivi del successo delle “macchinette”

I giochi d’azzardo hanno sempre attirato l’attenzione di personalità di ogni tipo: a prescindere dal ceto sociale di appartenenza e dal livello di esperienza, nel corso dei secoli sempre più appassionati hanno tentato la fortuna al tavolo verde ma soprattutto davanti alle tanto amate “macchinette”. Qual è la situazione attuale in Italia e in Abruzzo e quali sono i motivi che spingono i cittadini tricolori a tentare la sorte con il gambling? Scopriamolo in questo articolo.

Agimeg: 263mila slot in tutta Italia, quasi 9mila in Abruzzo

Riguardo ai giochi d’azzardo la situazione in Italia appare piuttosto chiara: i giocatori tricolori continuano ad amare incondizionatamente questo genere di passatempi, e a dimostrarlo sono i dati trasmessi dall’Agimeg, che parlano di ben 197,8 milioni di euro raccolti solo nel corso del 2019.

Tra tutti i giochi di casinò, sono le slot machine a dominare le preferenze degli italiani, scalzando persino il poker, amatissimo sia nel nostro paese che all’estero: queste hanno infatti contribuito alla raccolta per 124,8 milioni, rappresentando dunque il 63,1% degli incassi complessivi. Sempre tenendo in considerazione i numeri comunicati dall’Agimeg, nella Penisola sono al momento presenti oltre 263mila “macchinette”; se a queste sommiamo anche le VLT, si arriva a più di 320mila apparecchi, concentrati maggiormente in Lombardia e Campania.

Nella Regione Abruzzo, invece, il totale di dispositivi di questo tipo arriva a quota 8.800 e, secondo quanto riportato nel Rapporto Casos, la spesa pro capite arriva a quota 1520 euro (contro una media nazionale di 1245).

Da dove nasce la passione per le slot machine?

Tra tutti i passatempi legati al mondo del gambling, come mai sono proprio le slot e le VLT a collezionare cifre da record? I motivi sono da ricercare principalmente nell’estrema semplicità di questo tipo di gioco, fattore che conta non poco in quest’ambito: le “macchinette” offrono infatti la possibilità di divertirsi e ottenere vincite consistenti anche a chi non ha esperienza, essendo di fatto il passatempo più democratico di tutti. Anche un principiante assoluto può tentare la sorte e portare a casa somme più o meno importanti, motivo per cui sono sempre di più le persone che ne sono affascinate, a prescindere dall’estrazione sociale, dall’età o dal genere.

Un altro elemento cruciale per il successo delle slot è il fatto che presentano versioni e grafiche sempre aggiornate, che riescono a “svecchiare” questo passatempo dalle origini antiche. In questa prospettiva sono i portali online a spingere in avanti il settore, proponendo agli utenti delle varianti sorprendenti rispetto alle versioni tradizionali delle slot. Per fare degli esempi pratici, alcune versioni si discostano dalla vecchia immagine delle macchinette riuscendo a coniugare persino le passioni per la musica e i giochi di slot: in questo post del blog di LeoVegas si parla ad esempio di quelli ispirati ai talent show più in voga del momento o a icone uniche come Ozzy Osbourne.

Si tratta dunque di alternative che riescono a tenere lontana la monotonia e che sanno come andare incontro all’utente, considerandolo finalmente un individuo a 360 gradi alla continua ricerca di stimoli nuovi e sorprendenti e cercando di soddisfarlo il più possibile. Tutto ciò consente alle tradizionali macchinette di rinnovarsi continuamente e attirare un pubblico sempre più ampio.