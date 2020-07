La band teramana Moonshine Booze presenta il nuovo singolo “The Tide”

TERAMO, 8 giugno – Una sorta di tuffo nella follia. “The tide”, il primo singolo del secondo album della band teramana “Moonshine Booze” , rappresenta un vero e proprio viaggio in una mente distorta, le cui parti più instabili sono raffigurate da un’immotivata fuga attraverso oscuri e macabri tunnel.

Il brano, il cui video racconta l’insensata fobia del cambiamento e il terrore dell’ignoto da parte del protagonista, è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e anticipa l’uscita del secondo album della band teramana, nata nell’estate del 2014 da un progetto di Andrea Capuano (voce), Emiliano D’Ignazio (chitarra) e Fabio Mancini (batteria). Album che uscirà nei prossimi mesi e il cui titolo sarà svelato a breve, e che segue la precedente opera”Desert Road”, pubblicata nel 2017 con un grande riscontro da parte della critica, soprattutto in nord America e Messico.

“I testi e le storie dei nostri brani nascono da sensazioni ed emozioni del momento, non c’è mai nulla di pre-impostato – spiega Andrea Capuano – sembra che sia la musica stessa a dettare le parole. In alcuni brani viene trattato il delicato tema dell’incomunicabilità che tristemente segna l’epoca moderna, in altri brani si parla dell’ eccessivo valore che diamo al tempo, della fretta che sta alla base del nostro modo di vivere, che rappresenta indubbiamente il peggior nemico del piacere. Ci sono anche ovviamente delle immancabili ballate d’amore”.

Un repertorio vasto e diversificato, di cui “The Tide” rappresenta uno dei pezzi più innovativi.