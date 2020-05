La Finanza sequestra mascherine ad Atri e a Mosciano

ATRI, 4 maggio – Oltre diecimila mascherine chirurgiche sequestrate dalla Guardia di Finanza tra Atri e Mosciano Sant’Angelo nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa antiCovid.

A Mosciano, nello specifico, in un’attività sono state trovate mascherine, la quasi totalità di quelle presenti in azienda, senza il previsto marchio Ce e di attestato che le qualificasse come presidio medico.

Ad Atri le mascherine sono state sequestrate in un negozio, in quanto messe in vendita con criteri non corrispondenti a quanto disposto nell’ordinanza del Commissari per emergenza Covid.