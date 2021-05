Lanciano, incidente tra un’auto e una moto sulla Ss84: muore un 40enne

LANCIANO, 15 maggio – Un 40enne di Lanciano, Mauro Picca, è morto in un incidente stradale tra una moto e un’automobile avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada statale 84 Frentana. L’uomo era in sella alla sua moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un’auto, guidata da un 25enne rimasto illeso. Dopo lo scontro la moto ha preso fuoco. Sul posto Vigili del fuoco e 118, ma per il 40enne non c’è stato nulla da fare. Rilievi e accertamenti a cura dei Carabinieri. Intervenuta anche la Polizia locale di Lanciano per gestire la viabilità, rimasta a lungo bloccata.