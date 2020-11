Lanciano, l’Ater lancia il progetto “Valore quartieri”: canoni scontati e servizi per la comunità

LANCIANO, 14 novembre – Il Presidente dell’Ater Lanciano, Fausto Memmo, annuncia il progetto “Valore Quartieri” con l’obiettivo di promuovere una migliore qualità della vita nei quartieri dove insistono le palazzine dell’Ater., aumentando i servizi per la comunità con affitti di locali commerciali a canone agevolato e scontato per l’80% per i primi tre anni e poi con il 50% per gli anni successivi del contratto.

Per queste finalità il Consiglio di Amministrazione dell’Ater di Lanciano ha approvato il 27 ottobre 2020 il progetto sperimentale per valorizzare il quartiere Santa Rita di Lanciano attraverso l’approvazione e pubblicazione di un “Avviso” che intende contribuire a promuovere la riqualificazione e lo sviluppo dei quartieri nelle zone PEEP, ex 167 e/o nelle zone di espansione destinate all’edilizia popolare anche attraverso il sostengo all’insediamento di attività rivolte alla comunità e comunque finalizzate ad animare ed accrescere i servizi nel quartiere.

“L’obiettivo – afferma il Presidente Memmo – è quello di promuovere il patrimonio dell’Ater ed al contempo supportare i giovani professionisti, le start up nonché le società e gli enti che offrono servizi e iniziative per la collettività e che decidono di insediarsi nel quartiere Santa Rita”.

Sono 17 i locali posti a bando dove si possono avanzare le domande di assegnazione in locazione a canone agevolato e scontato, comunica il Direttore Generale Giuseppe D’Alessandro, e sono riservati alle Istituzioni religiose che vogliano utilizzare gli spazi, nell’esercizio della loro missione per attività ed iniziative rivolte ai giovani e alle famiglie del quartiere, alle strutture che svolgono attività e servizi educativi e ricreativi, nonché attività di studio, musica, gioco e di socializzazione, ai giovani professionisti con età non superiore ai 35 anni, alle start-up anche innovative (imprese, anche cooperative, di qualunque forma giuridica costituite da non più di cinque anni), agli incubatori d’impresa, gli spin-off di ricerca, ed alle società che svolgono servizi di coworking.

Tutte le informazioni relative alla procedura, potranno essere acquisite visitando il sito dell’A.T.E.R. www.aterlanciano.it e per eventuali approfondimenti si potrà contattare l’Ufficio dell’A.T.E.R. ai numeri telefonici 0872-714134-int.5 (tutti i giorni escluso il sabato e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00) o inoltrando una email all’indirizzo info@aterlanciano.it.

“L’Ater – conclude il Direttore D’Alessandro – attraverso questa iniziativa mira ad aumentare le attività nel quartiere anche attraverso progettualità ed iniziative che coinvolgano le famiglie degli inquilini che vivono nelle Palazzine del quartiere Santa Rita, aumentando il senso di appartenenza e di tutela del bene comune “edilizia popolare pubblica”.