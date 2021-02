Lanciano, sequestrato locale che ha violato tre volte misure anti-Covid. Il titolare: “Io riapro, arrestatemi”

LANCIANO, 3 febbraio – Sottoposto a sequestro preventivo penale un locale di Lanciano che, contravvenendo alla normativa anti-Covid e aderendo alla campagna #ioapro, era già stato sottoposto a tre provvedimenti di chiusura nelle settimane passate.

Il locale era stato prima oggetto di un provvedimento di chiusura per due giorni, poi per cinque giorni e infine, il 28 gennaio scorso, il prefetto di Chieti aveva disposto una chiusura di trenta giorni per inosservanza dei due provvedimenti precedenti. Ora invece per il locale è scattato, su ordine del Gip del Tribunale di Lanciano, il sequestro preventivo penale.

Il titolare del locale, Massimiliano Serrapica, si dice però intenzionato a proseguire la sua battaglia nel segno della disobbedienza civile, in linea con la campagna #ioapro, che a livello nazionale contesta la misura del Dpcm che blocca il settore della ristorazione. “Riaprirò lo stesso e voglio essere arrestato – dice Serrapica, che è stato anche denunciato -. Sarò il primo ristoratore a finire in galera per difendere il suo diritto a lavorare”.