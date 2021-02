Lanciano, stretta anticontagio: il sindaco Pupillo chiude scuole, strade e piazze

LANCIANO, 25 febbraio – 341 lancianesi positivi (+45 nelle ultime 24 ore) e ad oltre 400 persone in quarantene secondo gli ultimi dati comunicati al Asl Lanciano Vasto Chieti. Nella settimana 15-21 febbraio l’incremento di contagi è stato del +112%.

Sulla base di questi dati il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha deciso di firmare un’ordinanza con provvedimenti che contribuiranno al contenimento del contagio.

Queste le disposizioni: divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, Corso Trento e Trieste, viale Salvo d’Acquisto, via Monte Maiella e in generale in tutti i luoghi di aggregazione oltre che in prossimità degli esercizi commerciali, chiusura dei parchi e delle aree verdi, sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d’infanzia sia comunali che privati.

Il provvedimento avrà efficacia da domani, venerdì 26 febbraio fino al 7 marzo.