L’Aquila, giovane rapinato da tre minorenni: due arresti e una denuncia

L’AQUILA, 28 febbraio – Due minorenni sono stati arrestati per rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, dalla polizia dell’Aquila. Denunciato un terzo minorenne per rapina in concorso.

L’intervento è stato richiesto attraverso una telefonata, giunta nella serata di ieri nella sala operativa della questura, da parte di un giovane che ha raccontato di essere stato vitta di una aggressione e del furto di un cellulare, spiegando che i fatti si erano verificati pochi minuti prima all’interno del centro commerciale Globo e che i rapinatori erano altri ragazzi.

Sul posto sono subito giunte due volanti. I poliziotti, dopo avere acquisito le prime descrizioni degli aggressori, sono riusciti, in breve tempo, a rintracciare i tre minori ed a recuperare il cellulare. Subito dopo i tre sono stati condotti in questura, dove sono stati subito riconosciuti dalla vittima. Il magistrato del Tribunale per i Minorenni ha disposto l’arresto per due di loro e la denuncia in stato di libertà per il terzo.