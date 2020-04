L’Aquila, maxioperazione antidroga: sei arresti e dodici denunce

L’AQUILA, 27 aprile – Sei persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia dell’Aquila.

Gli indagati sono, complessivamente, diciotto: sei, no arrestati, sono italiani, gli altri tutti di nazionalità albanese e macedone.

Il gruppo di spacciatori si riforniva prevalentemente nella zona di Roma e Tivoli, qualche volta a Celano, sempre da “grossisti” stranieri. Vendevano prevalentemente cocaina e hashish.

La droga veniva nascosta in campagna, spesso sotterrata e poi recuperata per un’attività di spaccio divenuta capillare in città. In n’occasione nel corso dei controlli è stato recuperato un chilo di cocaina.

Gli accordi venivano conclusi spesso via social e il prezzo di una dose era di circa cinquanta euro.