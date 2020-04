L’Aquila: spaccio di droga, cinque arresti

L’AQUILA, 8 aprile – Cinque arresti, droga per più di mezzo chilo sottoposta a sequestro e una piccola centrale di spaccio bloccata tra L’Aquila e i centri limitrofi.

Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguiti dai Carabinieri del Nor a L’Aquila, e chiudono la prima parte di un’indagine partita nel novembre 2019.

I Carabinieri hanno tenuto sotto controllo gli indagati raccogliendo materiale probatorio: lo spacci avveniva in città e nelle frazioni, da Preturo a Coppito a Pianola. Gli appuntamenti, per la maggior parte, venivano presi via social network e, nell’ultimo periodo, agli incontri ci si presentava muniti di mascherine.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari effettuate sono stati sequestrati complessivamente: 50 grammi di cocaina confezionata in dosi pronte per lo spaccio, mezzo chilo di hashish, due bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento delle dosi e più di € 2.000,00 in contanti, in banconote di vario taglio.

Gli arrestati, quattro stranieri e un’italiana, sono stati condotti nel carcere dell’Aquila.