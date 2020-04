L’Aquila, tante luci e le strade vuote nella notte più lunga

L’AQUILA, 6 aprile – Lame di luce tagliano la piazza vuota fino al cielo. Un braciere simbolico acceso nel centro dell’Aquila per ricordare òa notte pèiù lunga, quella del 6 aprile, quella che 11 anni fa cambiò per sempre, portando con sé 309 vite, il destino della città.

Niente fiaccolata, ques’anno, nel rispetto delle restrizioni per il Covid 19, ma una cerimonia civile e religiosa accompagnata simbolicamente dalle mille luci che in città e nella regione intera, sono rimaste accese tutta la notte nelle case in segno di ricordo.

Alla cittadinanza aquilana ha inviato un messaggio anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, messaggio letto dal Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.