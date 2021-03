Lavoratori senza mascherina e telecamere in azienda: sanzionato artigiano

CORROPOLI, 12 marzo – Il titolare di un’azienda artigianale del settore dell’abbigliamento è stato denunciato dopo un’ispezione dei Carabinieri della stazione e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Teramo

Nel corso dell’ispezione i militari hanno rilevato che il titolare non aveva provveduto a far sottoporre cinque lavoratori dipendenti, di cui uno in “nero”, alla prescritta visita medica preventiva, inoltre, aveva installato un impianto di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo.

L’attività è stata sospesa ed è stata disposta la sanzione accessoria immediata della chiusura dell’attività, per la durata di 5 giorni.

Anche due dipendenti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo di dispositivi di protezione: complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative pari a 6.000 euro circa ed ammende per complessivi 1.615 euro.