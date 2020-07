Lavori all’acquedotto del Chiarino, martedì e mercoledì possibili disagi nell’Aquilano

L’AQUILA, 5 luglio – E’ stata riparata la rottura su l’acquedotto principale del Gran Sasso, la squadra dei tecnici ha lavorato tutta la notte per individuare il foro mentre sono in corso le ultime verifiche perché l’erogazione idrica nella zona est della città non abbia alcuna criticità.

Lo comunica l’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa che ringrazia il corpo dei Vigili Urbani per la collaborazione e la squadra dei tecnici dell’azienda per il lavoro svolto. Lo stesso ufficio tecnico informa inoltre che per lavori urgenti e pianificati, la prossima settimana si renderà necessaria la chiusura dell’acquedotto del Chiarino. Pertanto nella giornata di martedì 7 luglio e nella mattinata di mercoledì 8 luglio potrebbero verificarsi disservizi nei Comuni di Lucoli, Tornimparte, Scoppito e nelle frazioni di Arischia, Preturo e Sassa nel Comune dell’Aquila. L’azienda invita quindi gli utenti che non dispongono di un impianto di riserva o di un’autoclave a dotarsi preventivamente di un’adeguata scorta di acqua.