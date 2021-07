L’Italia trionfa agli Europei, festeggiamenti in tutto l’Abruzzo: in migliaia in piazza a Pescara /FOTO

PESCARA, 12 luglio – Caroselli, fuochi d’artificio e cori in tutto l’Abruzzo per la vittoria dell’Italia agli Europei contro l’Inghilterra. I festeggiamenti sono iniziati al termine della partita, subito dopo che Donnarumma ha parato il rigore di Saka. A Pescara, in tantissimi, in auto, in scooter o a piedi, tra cori, trombette e bandiere, hanno invaso le vie della città. Letteralmente preso d’assalto il centro del capoluogo adriatico e, in particolare, largo Mediterraneo. Migliaia le persone presenti, nella maggior parte dei casi senza mascherina e non rispettando il distanziamento. In tanti, per celebrare gli azzurri, hanno fatto il bagno nella Nave di Cascella. C’è perfino chi ha fatto il giro della fontana utilizzando i monopattini del servizio di sharing presente in città.

Imponente la presenza delle forze dell’ordine, che stanno vigilando affinché non si verificassero disordini.