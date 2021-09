Loreto Aprutino, cade in casa durante i lavori: grave 29enne

LORETO APRUTINO, 25 settembre – Un 29enne di Loreto Aprutino è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo una caduta avvenuta nella sua abitazione. Il giovane, secondo le prime informazioni, stava facendo dei lavori in casa, quando è caduto da una botola da un’altezza di circa due metri. Subito soccorso dal 118, è stato intubato e trasportato in coma in elicottero in ospedale. Della vicenda sono stati informati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, per i successivi accertamenti.