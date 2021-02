Loreto Aprutino, si ferisce con la sega circolare: ventenne perde tre dita

LORETO APRUTINO, 2 febbraio – Un 20enne di Loreto Aprutino è rimasto ferito in un incidente avvenuto in contrada Fiorano, mentre stava lavorando con una sega circolare. Secondo le prime informazioni, la mano gli sarebbe finita sulla lama dell’attrezzo. Il giovane ha subito amputazione e subamputazione di tre dita.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il 118 per il trasporto in ospedale. Era decollata anche l’eliambulanza, che però non è potuta atterrare a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Il 20enne, che sarà sottoposto ad intervento chirurgico, verrà ricoverato in Ortopedia.

Del caso sono stati informati anche i Carabinieri della Stazione di Loreto Aprutino.