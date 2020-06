Loreto Aprutino, tragico incidente tra un’auto e una moto: muore uomo di Montesilvano

LORETO APRUTINO, 24 giugno – Tragedia nel Pescarese. Un uomo di 57 anni, M.D.D., residente a Montesilvano, è morto in un incidente stradale avvenuto attorno alle 19.30 in via Galliano, a Loreto Aprutino.

Stando alle primissime informazioni dei soccorritori, il 57enne era alla guida di una moto, quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con un’automobile.

Sul posto è intervenuto il 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare