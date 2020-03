Maltempo, il Teramano colpito da frane e smottamenti

TERAMO, 27 marzo – Sono decine gli interventi che si susseguono da stanotte su tutto il territorio della provincia di Teramo a causa delle conseguenze del maltempo e delle piogge incessanti e copiose.

La situazione è in evoluzione e al momento, le situazioni più critiche, si registrano, per quanto riguarda il comune di Teramo, sulla provinciale 19, a Collurania per lo sfondamento sede stradale, sulla provinciale 18 fra Piano d’Accio e Nepezzano, dove si è verificata una frana, sulla provinciale 19/a fra Miano e la statale 150 per la caduta di massi. Problemi anche a Castellalto: sulla provinciale 19 per una frana di monte, sulla provinciale 24/c dove una frana di monte ostruisce carreggiata e la strada è stata chiusa, sulla provinciale 25/a in prossimità della zona industriale dove si è allagata la sede stradale, sulla provinciale 23 tra Castellato e Cellino per una frana, sulla provinciale 25 a Castellbasso dove si registrano frane diffuse. Non va meglio lungo la provinciale 27 ad Atri, nella zona di Casoli e San Rocco, dove sono in atto frane e smottamenti, sulla provinciale 22/e a Mosciano dove si è allagato il sottopasso, sulla provinciale 49 a Valle Castellana, in località Sella Ciarelli, per caduta massi, sula provinciale 42 comune a Roseto, in località San Giorgio e Santa Lucia, sulla provinciale 48 comunea Torricella, in località Santo Stefano, per uno smottamento stradale e sulla provinciale 16 a di Bellante, verso la Vibrata dove si registrano smottamenti. Sono inoltre interrotte, al momento, la provinciale 42 a Montorio, in località Santa Lucia per caduta massi e la provinciale 10 a Mosciano in località Villa Maggi.

“Si tratta di una situazione in continuo aggiornamento – come specifica il presidente Diego Di Bonaventura – dai sindaci stanno arrivando in queste ore diverse segnalazioni ma stiamo intervenendo in tutte le situazioni anche grazie alla lungimiranza e alla copertura del piano neve che ha contrattualizzato decine di ditte attive e disponibili su tutti e quattro i nuclei stradali della provincia. Con il loro prezioso supporto possiamo garantire la copertura di tutti gli interventi in questa emergenza nell’emergenza: dobbiamo ringraziare dipendenti, operai e imprese che sono sul campo in questa situazione molto difficile e che operano da questa notte senza sosta. Noi ci siamo voi state a casa, è proprio il caso di dirlo.”