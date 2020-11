Mancato rispetto delle disposizioni anticovid e controllo irregolare dei lavoratori, sanzioni a un imprenditore

CAMPLI, 30 novembre – Non aveva adottato misure di informazione e di prevenzione sul rischio epidemiologico, in compenso aveva fatto installare un sistema di videosorveglianza con cui controllava i lavoratori, senza dare alcuna comunicazione.

Il titolare di una ditta manifatturiera di Campli è stato sanzionato all’esito di un controllo compiuto dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Teramo, al termine dell’attività ispettiva svolta congiuntamente ai militari della Stazione di Martinsicuro e Campli.

L’uomo è stato denunciato anche alla Procura della Repubblica.

Stessa sorte per il titolare di una rivendita ortofrutticola di Martinsicuro, che non aveva ottemperato alle disposizioni anticovid: l’attività è stata anche chiusa per cinque giorni.

sono state elevate complessivamente sanzioni amministrative pari a 23.800 euro, di cui 2.000 euro per norme anti-covid ed ammende per complessivi 1.615 euro.