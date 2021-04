Manoppello, in fiamme capannone industriale: evitato il propagarsi dell’incendio alle strutture attigue

MANOPPELLO, 6 aprile – In fiamme, questa mattina intorno alle 5, un capannone della ditta Nga Tech a Manoppello Scalo.

Sul posto, in via Pescara, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara e una del distaccamento di Alanno, insieme a una squadra di volontari di Popoli. L’incendio è divampato nel capannone della ditta, specializzata nel settore del trattamento e finitura dei metalli. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, che hanno visto il capannone in fiamme. I Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio, evitando il propagarsi delle stesse ai due capannoni attigui. Le squadre sono ancora impegnate in opere di bonifica e messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti il funzionario di

servizio dei vigili del fuoco di Pescara e i carabinieri.