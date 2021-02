Marsilio commenta un post di Selvaggia Lucarelli scrivendo “Lei è una miserabile”: scoppia la polemica

Selvaggia Lucarelli, in un post su Facebook, annuncia di non voler esprimere solidarietà a Giorgia Meloni per le offese arrivate dal docente dell’Università di Siena Giovanni Gozzini e, per tutta risposta, il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, commenta scrivendo “Lei è una miserabile”. Parole che fanno scoppiare la polemica. Subito risponde la stessa giornalista: “Lei, mediocre presidente, pensi a gestire la situazione Covid in Abruzzo anziché a cazzeggiare sulle bacheche altrui. La sua (e la mia) regione ne hanno bisogno”.

Poi Lucarelli rincara la dose: “E naturalmente questo è il livello dei presidenti di regione di Fratelli d’Italia, che in un post con una discussione seria e articolata, senza offese a nessuno, scrive questo a una giornalista. (che si occupi del suo Abruzzo martoriato dal covid, piuttosto che cazzeggiare su fb)”.

Sulla questione interviene anche la deputata Dem Stefania Pezzopane: “Ieri esprimevo la mia solidarietà a Giorgia Meloni, oggi il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, insulta su Facebook la giornalista Selvaggia Lucarelli dandole della miserabile”.

Pezzopane chiede a Marsilio di rivolgere le sue scuse a Lucarelli e a Meloni di intervenire “nei confronti di un suo esponente che offende un’altra donna”.

“Selvaggia Lucarelli – ricorda la parlamentare – aveva pubblicato un post serio e corretto in cui spiegava perché non dava la solidarietà a Giorgia Meloni. Le parole del professor Gozzini nei confronti di Meloni sono gravi e in tante le abbiamo condannate. Ma quanto è più grave quel ‘miserabile’ rivolto a una giornalista che non esprime la sua solidarietà in un post argomentato con dovizia di particolari e senza offese ad alcuna? È più grave perché quel ‘Lei è una miserabile’ viene da Marco Marsilio, presidente di Regione e membro di Fratelli d’Italia. Nelle offese rivolte a Meloni si trattava di un professore universitario, ma anche di un privato cittadino. Nel caso di Lucarelli, tuttavia, chi offende è un rappresentante delle istituzioni. E non è una differenza da poco. Inoltre, Selvaggia Lucarelli è una giornalista, e quell’offesa mina anche la libertà di informazione. Marsilio chieda scusa e Giorgia Meloni intervenga nei confronti di un suo esponente che offende un’altra donna”.