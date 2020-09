Martinsicuro, 37enne arrestato per estorsione: “cavallo di ritorno” dopo il furto di una bici

MARTINSICURO 28 settembre – Arrestato in flagranza di reato, per estorsione, un 37enne di origini tunisine, senza fissa dimora, accusato di avere compiuto un furto a Martinsicuro, mettendo successivamente in atto il classico stratagemma del cavallo di ritorno.

Nella mattinata di ieri era stato un 24enne del posto a denunciare il furto di una una mountain bike del valore di 300 euro. Il giovane si era messo alla ricerca del mezzo nella zona nord della città, imbattendosi nel tunisino, che si era impegnato a ritrovargli la bicicletta. Nel pomeriggio l’uomo ha chiamato il ragazzo, informandolo che era in possesso della sua bicicletta e che per la restituzione chiedeva 50 euro. A quel punto il 24enne si è precipitato in caserma, a Martinsicuro, raccontando l’episodio e così i carabinieri hanno potuto organizzare la trappola. All’ora ed al posto convenuto si è presentato il tunisino che, dopo aver minacciato in tutta fretta il ragazzo, ha ottenuto la banconota precedentemente fotocopiata. Immediatamente dopo lo scambio sono intervenuti i militari, camuffati da clienti di un vicino bar, i quali hanno bloccato il 37enne dopo un breve inseguimento.